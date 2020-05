Fico: “Ecco il calendario dei lavori di Montecitorio per questa settimana”

Ecco il calendario dei lavori di Montecitorio per questa settimana. Nelle ultime due ci sono state oltre settanta sedute delle commissioni parlamentari (il dettaglio dell’attività completa può essere consultato sul sito della Camera), mentre in questi giorni ne sono previste più di trenta. Saranno sette i ministri che riferiranno e diversi gli atti in esame, a partire dai due decreti su Covid e liquidità alle imprese.

L’attività di controllo sull’esecutivo, attraverso audizioni e interrogazioni, è costante

E si lavora per approvare i provvedimenti necessari per dare risposte ai cittadini, come l’autorizzazione al secondo scostamento di bilancio da 55 miliardi di euro votata proprio nei giorni scorsi. Mercoledì alle 19 invece è prevista la Conferenza dei capigruppo che definirà il calendario per le restanti settimane di maggio.

Il nostro Paese oggi si trova a iniziare la Fase 2 dell’emergenza

Ha affrontato e sta affrontando questa crisi con senso di responsabilità, con il rispetto delle regole, dimostrando di essere una comunità solidale, generosa, coraggiosa. Ed è su questa strada che occorre proseguire per uscire dall’emergenza e affrontare le sfide che ci aspettano.

Questo spirito e senso di responsabilità che hanno messo in campo tutti i cittadini sia da esempio per la politica, per tutti noi nel nostro lavoro quotidiano.