Pivetti indagata per frode in commercio e immissione sul mercato per prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza

Così Barbara Lezzi (M5S) sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni diversi quotidiani hanno riportato una notizia dalla quale emerge, innanzitutto, un nome: Irene Pivetti. Presidente della Camera nel 1994 sino alla candidatura alle europee del 2019 non è mai stata lontana dal mondo che conta. Le sue attività, sempre secondo la stampa, sarebbero composte da cooperative, onlus e società internazionali che avrebbero sedi in Romania e San Marino. Cosa fanno? Vendono e promettono relazioni e consulenze.

Frode in commercio e immissione sul mercato per prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza. Farà chiarezza la magistratura, naturalmente.

Qualcosa non mi è chiara e, se è vero che questo non deve essere il momento delle polemiche, non deve essere neanche l’albero della cuccagna per chi non è mai sazio, per chi si infila nelle difficoltà altrui per trarne vantaggi propri. E che vantaggi!

E pensare che la Pivetti è una di quelle che tenta di rifilarci la lezioncina sullo stato liberale.