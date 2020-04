Firenze: il piano della mobilità

Presentata una proposta per adeguare la mobilità nella area della Città Metropolitana, sia pubblica che privata, alla nuova fase 2 dell’emergenza sanitaria e in previsione della fase 3.

Dal prossimo 4 maggio inizia una nuova fase dell’emergenza sanitaria legata al contagio da covid-19, quella della progressiva ripartenza delle attività e conseguentemente della mobilità per milioni di cittadini. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana hanno presentato un piano per la mobilità dell’area fiorentina che affronta il delicato tema del trasporto pubblico e privato in questa fase 2 dell’emergenza sanitaria e in previsione della fase 3.

Mobilità alternativa

Il piano, che prevede tra le altre cose una riorganizzazione nella gestione dei mezzi pubblici, un forte impulso alla mobilità alternativa sostenibile e alla sharing mobility, sarà sottoposto e condiviso con Governo, Regione Toscana, associazioni di categoria, sindacati e aziende di gestione del trasporto.