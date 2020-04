Fassina: “A Roma energie sane”

La pandemia non ci rende tutti uguali. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte degli ultimi. Su questo crinale si devono fare le scelte politiche, anche e soprattutto a Roma.

Roma strangolata da un grave debito asfissiante, gravida di problemi strutturali profondi e di lunga durata. Eppure, Roma, all’apparenza rassegnata, ha dato in questi lunghi giorni di quarantena ancora una volta prove di grande solidarietà.

Energie sane

Esistono infatti nella nostra città, Energie sane, creative, appassionate, attive sul fronte della difesa della dignità di un patrimonio immenso, diffuso nei quartieri: le ultime trincee di un welfare cittadino sempre più carente.

L’ emergenza sanitaria ci ha costretti a casa, ma non al silenzio per questo vorremo dare voce a uomini e donne, impegnati in comitati, associazioni, sindacati di lavoratori per ascoltare le loro proposte e continuare a verificare, insieme, passo dopo passo, le condizioni per una proposta politica e elettorale in vista del 2021.