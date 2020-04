Crimi: “Il modello Genova ha funzionato”

Nessuno potrà mai restituire a Genova e al Paese quelle 43 vite spezzate dal crollo del Ponte Morandi. Ma in questi due anni abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare la città e la straordinaria comunità dei genovesi a rimettersi in piedi, ad andare avanti, a rimarginare quella straziante ferita e da lì ripartire con più forza e coraggio.

Percorso importante

Oggi, con la posa in opera dell’ultima campata del nuovo ponte, completiamo un percorso importante e condiviso, iniziato dal primo giorno dopo il crollo e destinato ad essere un modello per tutto il nostro Paese. Un percorso fatto di incontri aperti con i cittadini, le famiglie e gli imprenditori danneggiati, di tavoli operativi con le istituzioni locali, gli enti e le categorie professionali, di frenetica attività legislativa dai ministeri al Governo, alle commissioni parlamentari competenti, alle aule di Camera e Senato. Un lavoro continuo e incessante, che non si è mai fermato ed è andato avanti per giorni e notti, passando per decreti legge e cantieri.

Modello che funziona

Ora possiamo dirlo: il “Modello Genova” ha funzionato, e speriamo possa essere presto replicato con le dovute cautele in tutta Italia. Un modello fortemente voluto da tutto il MoVimento 5 Stelle, che si è impegnato a portarlo a compimento sin dal primo istante. Un impianto normativo che ci ha consentito di limitare al massimo il freno della burocrazia per andare avanti veloci con i cantieri e la realizzazione dell’opera di ricostruzione, sempre nel rispetto dei presìdi di legalità e garantendo la sicurezza dei cittadini. Ho personalmente seguito il Decreto Genova fino alla sua definitiva approvazione in aula, accompagnandolo in un iter legislativo difficile, osteggiato sia in Parlamento che fuori. Ma alla fine ci siamo riusciti, e insieme al decreto fiscale e alla legge di bilancio abbiamo trovato le risorse necessarie a sostenere l’opera.

Danilo Toninelli

Davanti a tutto questo non posso non ringraziare il nostro Danilo Toninelli, troppe volte bersaglio di attacchi pretestuosi e polemiche strumentali. In tutta la sua esperienza di Ministro delle Infrastrutture ed anche successivamente, Danilo -e con lui l’intero MoVimento- ha messo cuore, anima e le giuste competenze che questo percorso richiedeva per portare un aiuto concreto ai cittadini.

Ma il ringraziamento più importante e sincero va a tutta la comunità, alle istituzioni, ai cittadini genovesi che si sono impegnati senza sosta per superare quel drammatico momento e raggiungere questo straordinario risultato. Ciò che siamo riusciti a fare a Genova in questi ultimi due anni è la prova che quando le istituzioni e le comunità lavorano fianco a fianco condividendo risorse ed obiettivi, niente è impossibile. Non è solo la vittoria di una città, ma di una nazione intera. Per Genova, e per l’Italia.