Coronavirus, Montino: “Gli ultimi dati della ASL e i controlli su Villa Carla”

“Sono appena arrivati gli ultimi aggiornamenti dalla Asl RM3 sui contagi a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Le persone positive in città sono 25 – riferisce il sindaco – mentre sono 43 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti dei positivi”.

Positivi 2 infermieri e 1 ospite

“Inoltre, sempre questa mattina, sono arrivati gli esiti dei controlli fatti a Villa Carla – aggiunge Montino -. Dai tamponi effettuati su tutti gli operatori e gli ospiti della struttura sono risultati positivi 2 infermieri e 1 ospite per un totale di tre persone”.

“I timori che potesse rivelarsi un focolaio come è successo per altre RSA sono stati, per fortuna, smentiti dai dati – sottolinea il sindaco -. I tamponi sono stati fatti a tutti e 76 gli ospiti e a tutti e 75 gli operatori che lavorano nella struttura. Su 151 persone ne sono risultate positive 3”. “Naturalmente, al direttore di Villa Carla sono state impartite tutte le misure del caso per fare in modo che il contagio resti limitato alle tre persone già positive” conclude il sindaco.