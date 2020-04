Collot, Potere al Popolo: “La conferenza stampa di ieri ci conferma per l’ennesima volta quali sono le priorità del governo”

Così Marta Collot sulla sua pagina Facebook:

La conferenza stampa di ieri ci conferma per l’ennesima volta quali sono le priorità di questo governo.

Conte ha infatti tranquillizzato di voler aprire tutto (senza considerare che più di metà degli italiani non hanno mai smesso di andare a lavorare) e di avere a cuore gli interessi delle imprese.

Disgustosa è stata poi la parte in cui ha sostanzialmente indicato la rabbia sociale come nemica dell’Italia, ribadendo la retorica per cui “siamo tutti sulla stessa barca” e diffidando a cercare “capri espiatori” mettendo sullo stesso piano il vicino di casa, Governo, UE e Confindustria.. come se la gestione criminale dell’emergenza sanitaria non avesse dei responsabili ben precisi, come se l’assenza di provvedimenti per tutelare le fasce più deboli della popolazione non sia frutto di una volontà politica.