Scanzi: “Il calvario, la gogna e il martirio politico che stanno travolgendo Salvini sono nettare per la democrazia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Il calvario, la gogna e il martirio politico che stanno travolgendo Matteo Salvini sono nettare per la democrazia. È bellissimo. Persino nella sua pagina, dopo il post delirante di ieri sera, lo stanno massacrando. Non oso pensare quanto stia faticando il suo staff per cancellare la babele di commenti negativi. Daje! Molti utenti portano poi al cazzaro verde i miei saluti: li ringrazio, però fatelo con garbo. Da mesi (anni) vengo insultato, minacciato e oltraggiato in ogni modo dagli ultrà del “capitano” (de che?). E io sono più vendicativo di una mina: pestare i piedi a me, ancor più sui social, è una delle più grandi forme di masochismo contemporaneo. Voi però volate alti: criticatelo sempre con garbo e, se gli portate i miei saluti, scrivetegli così: “Ha detto Scanzi che sei il suo idolo dopo Waters, Zagor e Scaramacai”. Lui apprezzerà.

Caro Salvini, ti stai suicidando con una velocità tale da poter forse eguagliare la fine anticipata di Renzi. Credevo che nessuno potesse emulare un tale harakiri fantozziano, ma tu gli sei davvero a un passo. Non ne imbrocchi più mezza: continua così e facci sognare!