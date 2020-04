Confartigianato alla Camera: ‘Primo comandamento far riaprire le attività economiche!’

Rapida riapertura delle attività, maggiore liquidità con modalità di erogazioni semplici e immediate, spostamento dei versamenti fiscali, aumento delle settimane di ammortizzatori sociali, erogare a fondo perduto ristori dei fatturati calati. E’ la sequenza degli interventi decisivi per consentire la ripresa delle micro e piccole imprese indicata dal Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli intervenuto oggi in videoconferenza all’audizione sul Decreto liquidità presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera.

Occorre liquidità

Il Segretario Generale di Confartigianato ha espresso insoddisfazione sulle misure per erogare liquidità alle imprese sia in merito alla quantità che per la modalità di accesso. Ritiene sarebbe stato più efficace individuare un limite più alto, almeno il doppio, dei 25.000 euro dei prestiti con caratteristiche facilitate e ha lamentato l’eccesso di lungaggini burocratiche nelle pratiche bancarie per ottenere i finanziamenti garantiti dallo Stato. Inoltre ha sottolineato la necessità di integrazione delle misure creditizie varate dal Governo con interventi a fondo perduto.