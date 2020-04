DOMANI 24 APRILE ALLE ORE 12 SARANNO CONSEGNATE MOZZARELLE DI BUFALA AI 500 MEDICI E INFERMIERI DEL COVID HOSPITAL DEL GEMELLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE E COME RINGRAZIAMENTO PER CHI LOTTA IN PRIMA LINEA CONTRO IL VIRUS

Domani 24 aprile alle ore 12 il Codacons – assieme alla ditta “Latteemozzarella” di Roberto Battaglia, coraggioso imprenditore che ha denunciato estorsione e usura da parte della camorra – consegnerà attraverso i suoi volontari mozzarelle di bufala ai sanitari che lavorano presso il Columbus Covid 2 Hospital del Policlinico Gemelli.

L’iniziativa di solidarietà è stata resa possibile grazie a donatori che hanno voluto rimanere anonimi e alle piccole somme ricevute nell’ultimo mese dal Codacons attraverso le donazioni dei cittadini.

UN SIMPATICO PENSIERO DI GRATITUDINE E SOLIDARIETA’ PER I MEDICI IMPEGNATI CONTRO IL COVID

Assieme alle 500 mozzarelle, sarà consegnata anche una fornitura di bottiglie di acqua minerale offerta dall’azienda Ferrarelle.

Un gesto di ringraziamento, quello del Codacons, in favore di medici e infermieri che lottano in prima linea contro il virus e per salvare vite umane, con l’augurio dei cittadini italiani rappresentati dall’associazione che presto si possa tutti insieme festeggiare una reale liberazione da questa terribile emergenza.

