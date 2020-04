Lettera di un italiano al Presidente della Repubblica

Riceviamo una lettera rivolta al Presidente della Repubblica, inviata da un cittadino che preferisce rimanere anonimo:

Caro Presidente, chi le scrive non è un politico, non è un populista o un sovranista, non appartiene a quelle categorie di persone che dividono il paese in Nord contro sud, neri contro bianchi, poveri contro ricchi. Le ho fatto questa premessa perché non voglio che questo mio pensiero possa essere strumentalizzato da nessuna fazione. Lei rappresenta la massima carica di uno Stato, lo Stato Italiano, il mio Stato, quello stato che io ho giurato di difendere e nel quale i valori della mia e nostra costituzione si fondava.

Mai fatto elemosina

Nella mia vita sono stato un militare, sono stato un dipendente, sono stato un imprenditore, quindi ho vissuto sulla mia pelle lo stato d’animo di tutte queste categorie, non ho mai elemosinato niente a nessuno ed ho sempre lavorato e pagato per le mie scelte anche quelle sbagliate.

Momento difficile

Oggi mi trovo ad affrontare un momento difficile, come tutti, ed in questo momento mi rendo conto di essere solo, abbandonato al mio destino, senza che lo stato di cui sono stato servitore e poi contribuente faccia nulla per aiutarmi a venire fuori da questa situazione. Abbiamo sentito dal presidente del consiglio tante promesse, miliardi di euro di qua e di là ma la realtà e che tanti di noi, troppi, non hanno visto un euro. Le utenze da pagare arrivano regolarmente, i mutui non sono stati sospesi, gli affitti per case ed industrie continuano ad essere richiesti. In questa situazione gli operaio non sanno come vivere, gli imprenditori non sanno come andare avanti, il paese è ormai in ginocchio e nessuno muove veramente un dito per aiutarlo.

Decidere ora per il futuro

Arrivati a questo punto credo almeno per me che sia arrivato il momento di decidere il futuro e non solo per me, ma per mia moglie e mia figlia nata da poco più di un mese. Io mi arrendo, chiudo tutto e vado via dal mio paese perché non posso più vivere qui. Questo mio pensiero è comune a moltissime persone che come me hanno creduto in questo paese distrutto volutamente non solo dal Covid-19 ma da una politica ignobile e affarista che non ha mai fatto l’interesse dell’Italia da ormai un ventennio. Distinti Saluti da un italiano