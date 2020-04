Riapertura attività, Conte: “In settimana arriva il piano per la fase 2”

Il piano per la fase due arrivera’ “prima della fine di questa settimana. Una previsione ragionevole e’ che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte su facebook. Conte invita a essere meno ingenerosi nei giudizi su come l’Italia sta affrontando l’emergenza. “E smettiamola di essere severi con il nostro Paese. Tutto il mondo – dice- e’ in difficolta’. Possiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova”.

Irresponsabile riaprire tutto subito

“Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non e’ affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo. Ma una decisione del genere sarebbe irresponsabile”. Lo mette in chiaro il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che osserva come una riapertura generalizzata “farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme”.

Conte sul suo profilo Facebook

“L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte in un post su facebook.

“Un programma serio, scientifico. Non possiamo permetterci – aggiunge Conte – di tralasciare nessun particolare, perche’ l’allentamento porta con se’ il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi e dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli, in modo che il rischio del contagio risulti “tollerabile” soprattutto in considerazione della recettivita’ delle nostre strutture ospedaliere”.

Piano con impronta nazionale

Il piano per le riaperture avra’ “un’impronta nazionale, perche’ deve offrire una riorganizzazione delle modalita’ di espletamento delle prestazioni lavorative, un ripensamento delle modalita’ di trasporto, nuove regole per le attivita’ commerciali”. Sottolinea il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il premier osserva che “dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga pero’ conto delle peculiarita’ territoriali. Perche’ le caratteristiche e le modalita’ del trasporto in Basilicata non solo le stesse che in Lombardia. Come pure la recettivita’ delle strutture ospedaliere cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati e dei pazienti di Covid-19”

Conclue il premier nel suo lungo post su Facebook

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte conclude il suo lungo post su facebook ricordando gli esperti che a vario titolo stanno collaborando nella gestione dell’emergenza da coronavirus: dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, al commissario straordinario Domenico Arcuri a Vittorio Colao, “che insieme a tanti altri esperti sta offrendo un contributo determinante per la stesura di un piano per una graduale e sostenibile riapertura, che tenga conto di tutti i molteplici aspetti, operativi e scientifici”. Ma “alla fine- aggiunge Conte – ci assumeremo la responsabilita’ delle decisioni, che spettano al Governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione. Assumeremo le decisioni che spettano alla Politica come abbiamo sempre fatto: con coraggio, lucidita’, determinazione”

Fonte: Agenzia Dire