Fornaro, Europa dia risposta solidale

Pieno sostegno al Governo impegnato in una difficile negoziazione europea in cui rischiano di prevalere visioni egoistiche e inadeguate alle sfide che abbiamo di fronte.

Da questa crisi non si esce ognuno a difesa dei suoi confini, ma con il rilancio di un’Europa capace di far tesoro degli errori del passato e di mettere in campo strumenti innovativi e solidali, evitando che i costi economici del Covid19 ricadano esclusivamente sui governi nazionali. In un grande sforzo comunitario deve starci anche una nuova missione della Bce, non più semplice guardiana della stabilità finanziaria, ma interprete di una nuova stagione di difesa attiva di un’economia attenta a occupazione e riconversione ecologica.