Coronavirus: aggiornamento al 21 aprile

Sono 534 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 24.648 decessi dall’inizio dell’emergenza.

Per il secondo giorno consecutivo la diminuzione dei casi attualmente positivi. Oggi si registrano ben 528 contagiati in meno. Il totale degli attualmente positivi scende così a 107.709.

Le persone ricoverate con sintomi sono 24.134, con un decremento di 772 unità nelle ultime 24 ore. Scene anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, 102 in meno rispetto a ieri per un totale di 2.471.

I guariti sono in tutto 51.600, di cui 2.723 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 183.957 (+2.729). In tutto, sono stati eseguiti 1.450.150 tamponi.