Parlano sempre di Napoli per evitare di parlare del Nord

Tra le cose tristi dell’emergenza di questi giorni c’è che sono emersi i veri volti di alcuni nostri connazionali con il loro vero animo ad avvelenare la comunicazione ad ogni livello, da quella sui social a quella sulle emittenti televisive nazionali.

Un avvelenamento che ha come scopo sputtanare Napoli e i napoletani per nascondere le schifezze che avvengono al Nord, dove sono chiari gli errori e le responsabilità.

Un modo barbaro di mistificare la realtà che ha stufato

Emblema di quanto dico è il servizio andato in onda ieri su Rai3 nella trasmissione “Agorà”. La conduttrice Serena Bortone si rivolge all’inviata Elena Biggioggero e le dice “Voglio sapere se Napoli è vuota oppure no, se si rispettano le regole oppure no”.

Fino a quel momento tutto lecito ma…viene il bello: “Tu sei milanese, quindi diciamo hai uno sguardo nordico sul nostro amato Sud” dice la conduttrice all’inviata.

Ecco: cosa significa “sguardo nordico”? Cosa fa pensare alla nostra amata conduttrice che l’essere nordico regali una sorta di patente di superiorità o imparzialità verso chi è “suddico”?

A tanta tristezza si aggiunge l’imbarazzo della nostra amata inviata meneghina che, poverina, ammette di essere stata sfortunata poiché attorno a lei c’era il vuoto assoluto ma, giurin giurello, prima c’era un passaggio intenso, magari con Pulcinella e Totò che ballavano e cantavano “Basta ca ce sta ‘o sole, ca c’è rimasto ‘o mare, na nénna a core a core, na canzone pè cantà”.

“Ve lo garantiamo!” ha esclamato la Bortone…

Poverina la meneghina che con la sua telecamerina non ha potuto fare la lezioncina sui soliti napoletani irrispettosi delle leggi; sfortuna ha voluto che proprio in quel momento non abbia potuto incastrare dall’alto dei suoi occhi nordici i partenopei.

Si sono scusate: bene, ora si dimettessero, grazie.

Due curiosità: cara Rai, il servizio pubblico che espletate è al servizio della verità o della menzogna?

Cara Rai, poi, questo modo di fare giornalismo oltre alle scuse porterà anche all’allontanamento delle due protagoniste oppure i napoletani devono pagare il canone anche per chi si rende autore di simili schifezze?

Il bello, anzi lo schifo, non si limita a quanto appena descritto

Per rinfrescarvi la memoria vi ricordo alcuni episodi.

Ricordate l’invito fatto in tv dal magnifico ed esimio professor Massimo Galli (quello che il 10 febbraio affermava in tv che la malattia da noi difficilmente si sarebbe diffusa) al professor Paolo Ascierto a non esagerare con provincialismi di varia natura, poiché diventa intollerabile?

Il Galli, mentre ammoniva con tono grave il medico napoletano, affermava anche che il primo in Italia ad utilizzare il Tocilizumab, farmaco molto promettente nella lotta al Coronavirus, è stato il collega Rizzi a Bergamo.

Premesso che come ha detto il dottor Ascierto, orgoglio napoletano quindi italiano nel mondo, ciò che conta non è il primato (caro Galli se ne faccia una ragione ma è stato grazie al dottor Franco Perrone dell’ospedale Pascale di Napoli se in pochi giorni si è scritta una bozza di protocollo per l’Aifa dal riscontro positivo) ma, inconsapevolmente, il Galli ha detto chiaramente che a Bergamo hanno sperimentato un farmaco efficace ma ciò non è stato comunicato al resto dei medici d’Italia.

In merito davvero eccezionale è stato il servizio di “Striscia la Notizia” dal titolo “La figuraccia di Paolo Ascierto”, conclusosi con la frase “che figura di merda”.

A parer di chi scrive le figure di merda le hanno fatte coloro che non hanno evidenziato la gravità ammessa inconsapevolmente dal professor Galli; invece di indagare su una cosa grave, hanno preferito fare, come si dice dalle mie parti “E gall’ ‘ncopp a munnezza”.

Anche a Napoli c’è…

Che dire di quel simpatico post frutto del genio di Enrico Mentana: “A Napoli c’è anche un’eccellenza”. Trattasi di evidente narrazione infetta basata su stereotipi del tipo “Lì dove tutto fa schifo c’è anche…”.

Caro Mentana ancora non ho visto o letto un suo servizio dove si parla “anche” del fallimento della tanto esaltata sanità lombarda. La metà dei morti di Coronavirus sono lombardi e nel mondo si parla del caso Lombardia.

Sulla strage di anziani nelle case di riposo provocata dalla decisione di inviarvi i pazienti positivi al Covid 19 alla misera operazione pubblicitaria del nuovo ospedale alla Fiera di Milano, lei ancora non ha fatto i nomi e cognomi di chi ha sbagliato (le responsabilità sono evidenti) ma si è concentrato anche anzi solo su Napoli; gli è andata male.

In merito alle responsabilità di chi ha lasciato i cittadini soli e disarmati di fronte alla pandemia, dico che i lombardi meritano una classe dirigente migliore; forza fratelli non disperate!

Con questo articolo voglio evidenziare che a certa gente non va giù l’idea che al Sud non è possibile parlare di emergenza Coronavirus, nonostante un sistema sanitario lasciato senza fondi.

La propaganda che negli ultimi decenni ha voluto i meridionali inaffidabili, ladri e scansafatiche è di fatto sbattuta contro la realtà e tra poco sbatterà contro le manette.

Non oso immaginare le parole degli sciacalli se l’epicentro del Coronavirus fosse stato il Sud…

Frasi intrise d’odio e ignoranza

Quelli di “Stanno africanizzando il Veneto” del “Senza i nostri quattrini i meridionali morirebbero di fame” della “Mezza Italia fatta di cialtroni, fannulloni, di gente che si magia tutto quello che il Nord Produce” “Il Nord starebbe tranquillamente nell’euro se non ci fosse il Sud Italia, la palla al piede” del “Noi siamo Celti e Longobardi..! Non siamo MERDACCIA Levantina e Mediterranea. Noi siamo Padani” delle “Carrozze metro solo per milanesi” oppure “Da qui alle prossime elezioni voglio un popolo pancia a terra. Vi aspetto tutti in strada pronti a fare la rivoluzione” oltre ad essere smentiti dalla realtà hanno un terrore pazzesco.

Il loro leader ha dichiarato oggi “Faccio un appello, perché leggo di perquisizioni in tutta Italia e di inchieste in tutte le regioni: possiamo almeno aspettare che l’epidemia sia finita? Che i medici e i pazienti abbiano finito di morire, prima di mandare ispettori o magistrati, in ospedali e case di riposo?”.

Il loro padre spirituale vuole far ripartire tutto tranne le indagini che, anzi, devono fermarsi; secondo voi perché?

Il vento del Sud

Qualcuno ha scritto che è difficile oggi sentirsi italiano al Sud.

Non sono d’accordo: è proprio oggi che proprio dal Sud deve partire quel rinnovamento che spezzi le brutali catene dell’odio, del pregiudizio, dell’ignoranza e della violenza.

Rinnovamento che, finalmente, farà degli italiani un popolo davvero unito.

Un italiano nato a Napoli.