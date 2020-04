Palermo, Controlli COVID 19: denunciati due uomini per ricettazione

La Polizia Municipale nell’ambito dei controlli finalizzati al contenimento del virus COVID-19 ha denunciato due uomini a bordo di un ciclomotore che transitavano oggi pomeriggio in via Dante.

Privo di targa

Il mezzo intercettato era privo di targa e dai controlli è emerso che non c’era alcun segno identificativo neanche nel telaio. Il conducente, privo di patente, ha dichiarato di aver acquistato il ciclomotore a Ballarò per poche decine di euro.

Entrambi gli uomini, T.G. di 24 anni e C.M. di 19 anni, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per ricettazione e sanzionati, oltre che per le violazioni al codice della strada, anche per non aver ottemperato alle disposizioni finalizzate al contenimento del COVID 19, circolando insieme a bordo di un veicolo senza un giustificato motivo. Le sanzioni ammontano complessivamente a oltre 7200 euro.