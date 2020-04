Coronavirus, Majorino, PD: “Lombardia regione in tilt”

“Siamo una regione in tilt -ha affermato Majorino-. Penso che è del tutto evidente che nelle case di riposo, nella gestione dei tamponi, nella gestione dei test, nelle disposizioni riguardanti il rifornimento di mascherine o altri dispositivi di protezione, tante cose non hanno funzionato”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino e anche ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano durante la trasmissione Res Publica in onda su Radio Cusano Tv Italia (ch. 264 dtt).

Continua Majorino

“La mia proposta, sostenuta da migliaia di cittadini e da una petizione che hanno fatto varie associazioni, è quella di cambiare perché non possiamo andare avanti così. Il commissariamento è un modo per dire: cambiamo subito rotta”. Continua Majorino: “Un errore di fondo è stato quello di puntare tutto solo sui grandi ospedali e sulle grandi eccellenze di carattere sanitario, dimenticandosi che curare le persone non vuol dire solo occuparsi degli ospedali, ma vuol dire occuparsi del territorio e significa: assistenza domiciliare, non abbandonare chi ha 37 o 38 di febbre oppure convive con un positivo”.

Sulle vicende legate alla gestione delle RSA lombarde

Sulle vicende legate alla gestione delle RSA lombarde, l’europarlamentare Pd conclude: “C’è stato un sistema che è crollato clamorosamente. Ci sono delle inchieste in corso, ci troviamo di fronte veramente ad un quadro ‘oscuro’. Certo è che la Regione ha sbagliato alcune scelte”.

Fonte: Radio Cusano Campus