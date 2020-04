Potere al Popolo: “Conte con Salvini ci faceva il governo insieme neanche un anno fa”

Una delle prime cose che si insegnano in retorica è che, se vuoi coprire la vuotezza del discorso o distrarre gli spettatori dal punto principale, devi alzare un picco, con un’immagine, una metafora, un attacco, di modo che l’attenzione si fermi su quel passaggio e metta sullo sfondo il resto.

Perché Conte, in genere così democristiano, stasera ha tirato fuori un’invettiva senza precedenti – si può dire quello che si vuole ma è intollerabile per chiunque abbia un minimo di coscienza democratica che il Presidente del Consiglio attacchi l’opposizione a reti unificate senza contraddittorio – contro Salvini e la Meloni? Davvero perché hanno detto bugie sul MES?

Ma per favore!

Conte con Salvini ci faceva il governo insieme neanche un anno fa, e sì che Salvini ne diceva di cazzate.

La verità è che Conte, a parte prolungare la nostra clausura fino al 3 maggio, non aveva niente da dire.

Niente sul fatto che ben 2 settimane fa aveva parlato di buoni-spesa, e si sono rivelati un flop (in alcuni comuni non sono ancora partiti, la platea esclusa è enorme).

Le casse integrazioni non sono arrivate, così come il sostegno alle partite IVA. Nulla sul reddito d’emergenza. Nulla su blocco delle bollette, degli affitti. Si parla di miliardi ma non s’è visto niente.

Badate bene: SIAMO A DUE MESI E DIECI DALLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA, E A PIU’ DI UN MESE DI QUARANTENA E ZONA ROSSA!

E su come uscire da questa situazione? Anche qui nessuna idea su dove trovare i soldi.

Conte l’ha detto chiaro: no alla patrimoniale. Quindi i soldi non li possiamo prendere dagli straricchi del nostro paese.

Allora faremo debito? No, perché Germania e Olanda non vogliono gli eurobond, e noi coi nostri titoli di stato fra un po’ ci possiamo giocare a Monopoli.

Morale della favola?

Si tira a campare.

Noi abbiamo visto un uomo disperato, che non sa dove mettere le mani. Forse per questo agli italiani fa simpatia: qualsiasi italiano in Italia non sa dove mettere le mani persino quando deve spedire un pacco alla posta…

Solo che lui è il Presidente del Consiglio.