Crimi: “Accuse inaccettabili”

Così Vito Crimi sulla sua pagina Facebook:

È chiaro che sulla gestione emergenziale degli ospedali lombardi nelle aree più colpite qualcuno dovrà risponderne, prima o poi. E non si potrà tentare sempre di svicolare puntando il dito contro il Governo, nella speranza che i cittadini dimentichino i 30 anni di gestione privatistica della sanità lombarda ad opera di Formigoni e dei suoi successori leghisti (quelli “competenti”, quelli che “la sanità lombarda è la migliore del mondo”). Nessuno mette in dubbio le eccellenze della sanità in Lombardia, ma si tratta di un sistema lasciato in mano ai privati e con strutture pubbliche costrette a tagliare, tagliare e tagliare.