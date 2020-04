Firenze, servizi di sostegno alle donne

Sostegno alle problematiche legate alla violenza di genere ma anche di supporto alle neo mamme e alle famiglie.

Oggi stiamo vivendo un momento molto difficile nel quale l’attenzione di tutti è principalmente rivolta all’emergenza sanitaria da contagio covid-19, ma con questo non dobbiamo dimenticare importanti tematiche o peculiari situazioni che in questo periodo e ancor di più proprio in questo frangente, sono attuali e pressanti.

Piaga violenza di genere

Ci stiamo riferendo all’odiosa piaga della violenza di genere, che in questi giorni di confinamento domestico rischia di lasciare le vittime ancora più sole, e alle famiglie, in particolar modo quelle di neo mamme, che in questo periodo hanno bisogno di sostegno. Per affrontare queste problematiche sono attivi una serie di servizi telefonici, online, via mail, che offrono informazioni e altre forme di supporto.