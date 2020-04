Milano, domenica il Duomo ospiterà “Bocelli: Music for Hope”

La domenica di Pasqua, Andrea Bocelli si esibirà nel Duomo di Milano a partire dalle ore 19.

Durante l’evento non sarà autorizzato alcun accesso al pubblico né ai media all’interno della Cattedrale né in piazza del Duomo. Solo i professionisti strettamente necessari allo svolgimento dell’appuntamento saranno presenti e autorizzati, nel rispetto delle disposizioni governative in materia Covid-19.

Il concerto sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming sul canale YouTube del tenore

“Sono felice che Andrea abbia accettato il nostro invito – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Quest’anno il giorno di Pasqua sarà diverso per tutti noi. La gioiosa serenità che lo accompagna è fortemente turbata dalla pandemia che stiamo vivendo. Sono certo che la straordinaria voce di Bocelli sarà l’abbraccio che ci manca in questi giorni, un abbraccio forte, speciale, capace di scaldare il cuore di Milano, dell’Italia e del mondo”.

L’evento, promosso e reso possibile dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica, rappresenta un messaggio di speranza per l’Italia e il mondo, e vedrà il Duomo aprire eccezionalmente le sue porte al solo Andrea Bocelli accompagnato da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale.