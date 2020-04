Mentre il Giappone sta affrontando una nuova ondata di infezioni da coronavirus e il governo si prepara per dichiarare lo stato di emergenza, il personale medico lamenta la carenza di posti letto e in generale una situazione che sta portando il sistema sanitario di Tokyo sull’orlo del collasso.

Un contagio di massa e’ un rischio enorme nella popolosa Tokyo, una citta’ di quasi 14 milioni di persone. Secondo il ministero della Salute giapponese, ci sono circa 1,5 milioni di letti d’ospedale in tutto il paese, ma i letti nelle sale di rianimazione riservati alle malattie infettive sono diminuiti a soli 1.882, di cui solo 145 a Tokyo. La crisi e’ evidente all’Eiju General Hospital, un edificio di 10 piani a Taito Ward, Tokyo, che ha riportato 140 casi di Covid-19 nelle ultime due settimane.

Di questi, almeno 44 sono medici, infermieri e altro personale medico

La situazione ha costretto a chiudere l’ospedale al pubblico fino a nuovo avviso, lasciando al suo interno in cura oltre 60 pazienti. Il Giappone finora ha dovuto fare i conti solo con una piccola parte di casi di contagi rispetto ai paesi vicini Cina e Corea del Sud.

Tuttavia, scenari simili a quelli dell’Eiju General si stanno estendendo a tutte le strutture mediche di Tokyo, Il governo di Tokyo ha dichiarato che da domenica 951 persone con Covid-19 sono state ricoverate in ospedale; in un discorso su YouTube di domenica sera, il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha affermato che in citta’ sono stati assegnati circa 1.000 posti letto per i pazienti affetti da coronavirus.

Mentre altri Paesi bloccavano i confini e acceleravano i test, il Giappone sembra aver fatto un passo avanti nel rilevare i casi di infezione solo negli ultimi giorni per mancanza di test sufficienti. Nelle prime fasi dell’epidemia, il Giappone stava addirittura valutando se rimandare le Olimpiadi estive, una decisione che alla fine e’ arrivata alla fine di marzo e ha tenuto fermo il sistema sanitario e le misure di contenimento necessarie.

Il Giappone sta affrontando una seconda e piu’ preoccupante ondata di infezioni da coronavirus e il governo si prepara per dichiarare in giornata lo stato di emergenza. Il personale medico, che da tempo invita le autorita’ a porre in atto provvedimenti piu’ energici di monitoraggio e di contenimento, lamenta la carenza di posti letto e in generale una situazione che sta portando il sistema sanitario di Tokyo sull’orlo del collasso. Da meta’ gennaio, il Giappone ha testato 39.446 persone, mentre il Regno Unito ne ha testate 173.784 e la Corea del Sud addirittura 443.273 test, secondo i dati diffusi dell’Universita’ di Oxford.

“Le autorita’ hanno cercato di testare e rintracciare i focolai in modo da evitare di pressare gli ospedali”, ha affermato Hitoshi Oshitani, specialista in malattie infettive membro del pane di esperti nominati dal governo per indicare le linee guida delle politiche da adottare. Nonostante cio’, il numero totale di casi positivi a livello nazionale e’ quasi raddoppiato negli ultimi sette giorni a 3.654. Tokyo e’ ora il piu’ grande hub per Covid-19 in Giappone, con oltre 1.000 casi confermati.