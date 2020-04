Coronavirus, Regione Lazio: “Nessun laboratorio privato è stato validato dallo Spallanzani”

“I tamponi devono essere validati dal laboratorio dell’istituto Spallanzani e a oggi non c’e’ nessun laboratorio privato a Roma o nel Lazio che abbia avuto questa validazione scientifica: chi lo sta facendo sta lucrando sulle disgrazie”. Cosi’, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sul caso di alcuni laboratori privati che starebbero proponendo l’effettuazione di tamponi per 150 euro.

Invito i cittadini a stare attenti

“Invito i cittadini a stare attenti perche’ non si possono spendere queste cifre per un esame non validato scientificamente- ha concluso D’Amato- In momenti delicati come questi deve essere lo stato a farsene carico e noi lo stiamo facendo”. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha chiosato: “Chiunque conosca casi di questo tipo li segnali alle forze dell’ordine e alle Procure”