Coronavirus, Giappone aumentano i casi nei giovanissimi

Gli esperti in Giappone stanno avvertendo che anche i giovani sono coinvolti in casi di letalita’ del nuovo coronavirus, come risulta dai numerosi casi all’estero, a causa del crescente numero di infezioni totali che li riguardano.

Casi riportati dagli organi di informazione inglesi, francesi e americani

Particolare attenzione sui media e’ stata dedicata ai casi riportati dagli organi di informazione inglesi, francesi e americani in particolare, relativamente ai casi di giovani vittime registrati negli ultimi giorni, tra cui quella di un bimbo di 1 anno negli USA. Nel frattempo in Giappone non ci sono state finora segnalazioni di decessi correlati al coronavirus tra i giovani, ma il numero dei giovani infetti e’ in costante aumento. Secondo il ministero della Salute, fino al 30 marzo sono stati confermati contagi in 22 bambini di eta’ pari o inferiore a 9 anni, 24 di eta’ compresa tra 10 e 19 anni e 222 persone di 20 anni o piu’.

Un’infezione di gruppo e’ stata confermata il 30 marzo tra gli studenti della Kyoto Sangyo University e il governo della prefettura di Yamanashi ha annunciato che un bambino di pochi mesi e’ risultato positivo al nuovo coronavirus sviluppando un grave caso di polmonite. Secondo i risultati degli studi pubblicati dal Centro

statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie a marzo, su 508 pazienti con coronavirus ricoverati negli ospedali, quelli di eta’ pari o inferiore a 19 anni rappresentavano meno dell’1%, ma i pazienti di eta’ compresa tra 20 e 44 anni rappresentavano circa il 20%. Shigeru Omi, membro del gruppo di esperti nominato dal governo giapponese per preparare le contromisure per combattere il virus, sottolinea che “i giovani e i bambini presentano un rischio di sviluppare gravi sintomi da Covid-19”.

Il pediatra Norio Sugaya dell’ospedale Keiyu di Yokohama

Il pediatra Norio Sugaya dell’ospedale Keiyu di Yokohama, esperto di malattie infettive, ha dichiarato: “e’ dimostrato che se gia’ in una scuola con 1.000 studenti si scatenasse un cluster, i decessi sarebbero almeno di 2”, aggiungendo che “se il numero di casi continuasse ad aumentare, i sintomi gravi e persino i decessi potrebbero verificarsi con molta piu’ frequenza anche in giovani pazienti in Giappone”.

Fonte: Agenzia Dire