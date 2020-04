Leonardi: “Passeggiata coi bambini? Sono contraria”

Anna Rita Leonardi, dirigente di Italia Viva, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla passeggiata coi bambini

“Sono contraria. Comunque io vivo in Campania e De Luca non ci fa muovere, ci guarda a vista h24 e fa più che bene. Secondo me all’inizio hanno fatto una leggerissima apertura per dire: sì, fategli prendere un po’ d’aria ai bambini. Poi giustamente di fronte alle perplessità di è fatto un passo indietro.

Io consiglierei di evitare. Il governatore De Luca sta gestendo l’emergenza molto bene, anche perchè la situazione in Campania è molto pesante. Mi dispiace dirlo perchè io sono una democratica e una libertaria, ma in questo momento le restrizioni sono l’unico modo per contenere il contagio”.

Riguardo le parole di Renzi sulle riaperture

“Molto spesso qualcuno in maniera strumentale, altri in maniera superficiale, strumentalizza le parole di Renzi. Renzi non ha detto di aprire tutto subito. Ha detto che il Paese sta soffrendo anche un’emergenza economica notevole. Alcune famiglie non hanno i soldi per fare la spesa, molte persone in privato mi scrivono per chiedergli se posso fargli la spesa al supermercato.

Renzi ha detto che dobbiamo immaginare da subito come ripartire. Apriti cielo, tutti a dire incosciente, pazzo, poi dopo 24 ore il governo ha cominciato a dire le stesse cose. Il pregiudizio su Renzi c’è, ci siamo abituati. Ma questo è il momento di ascoltare tutti e prendere le idee migliori”.

Fonte Radio Cusano Campus