La preghiera di Papa Francesco per chi piange

Francesco ha presieduto questa mattina la Messa a Casa Santa Marta (VIDEO INTEGRALE) nella V Domenica di Quaresima. Sono tre settimane che la celebrazione eucaristica nella Cappella della Domus viene trasmessa in diretta streaming per volere del Papa, che desidera arrivare ai fedeli che non possono partecipare alla Messa a causa della pandemia di coronavirus. Oggi Francesco ha pregato per quanti sono afflitti.

Penso a tanta gente che piange: gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata e le persone in terapia, i genitori che vedono che, siccome non c’è lo stipendio, non ce la faranno a dare da mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi, dal nostro cuore, li accompagniamo. E non ci farà male piangere un po’ con il pianto del Signore per tutto il suo popolo.

Nell’omelia, commentando il Vangelo di Giovanni (Gv 11, 1-45) sulla risurrezione di Lazzaro, ha parlato del pianto di Gesù per l’amico. Gesù piange con amore, piange con i suoi che piangono, piange sempre per amore, ha un cuore pieno di compassione. Oggi davanti a un mondo che soffre per la pandemia – si è chiesto – siamo capaci di piangere come Gesù? Tanti piangono oggi. Chiediamo la grazia di piangere.