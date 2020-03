Di Maio: “La salute viene prima di qualsiasi profitto”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Per quanto mi riguarda la salute viene prima di qualsiasi profitto. Per questo, ieri, in occasione della videoconferenza con i colleghi del G7 ho chiesto di unire le forze, le menti, le eccellenze e gli scienziati di ogni singolo Paese e formare una Grande Alleanza internazionale per mettere a punto il vaccino contro il Coronavirus.