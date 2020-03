Il Codacons sullo sciopero dei benzinai

Lo sciopero proclamato dai benzinai rischia di trasformarsi in un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini e, se attuato anche con la chiusura degli impianti self-service, porterà a inevitabili denunce penali da parte del Codacons contro i gestori che aderiranno alla protesta.

SERRATA RISCHIA DI IMPEDIRE ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE PER MEDICI, PERSONALE OSPEDALIERO E CITTADINI E DI BLOCCARE RIFORNIMENTO FARMACI

“E’ inaccettabile che, in un momento di emergenza, i benzinai decidano di mettere il paese in ginocchio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Al di là dei mancati rifornimenti di generi alimentari, lo sciopero dei distributori di carburanti rischia di avere ripercussioni gravissime sulla salute collettiva, impedendo – nel caso non sia garantito il funzionamento degli impianti self-service – a medici e personale ospedaliero di raggiungere le strutture sanitarie, e ai cittadini di recarsi negli ospedali per le necessarie cure, e potrebbe anche ritardare il trasferimento sul territorio di farmaci e presidi sanitari urgenti”.

PRONTI A DENUNCE CONTRO GESTORI CHE ADERIRANNO A PROTESTA CHIUDENDO ANCHE SELF-SERVICE

Per tale motivo, se sarà confermato lo sciopero e se le pompe self-service non saranno regolarmente in funzione, i singoli benzinai che aderiranno alla protesta saranno denunciati in Procura dal Codacons per reati contro la salute pubblica.