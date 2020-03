Firenze, sostegno agli anziani e alle persone fragili

In campo le risorse disponibili per aiutare chi è più in difficoltà

In questo periodo gli anziani, le persone immunodepresse e quelle con patologie croniche, soprattutto se soli, necessitano di un’attenzione particolare. Questi i servizi a loro disposizione messi in atto dal Comune e da varie Associazioni.

Consegna a domicilio della spesa alimentare e farmaci

Sul territorio comunale sono stati attivati numeri di telefono per la consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci riservato agli over 65, agli immunodepressi e alle persone con patologie croniche residenti a Firenze. Il servizio è gratuito.

Numero dedicato del Comune di Firenze: 055 3282200, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30, mail: iorestoacasa@esculapio.org

Rete di Solidarietà del Quartiere 2: 055 667707, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, mail: solidarietaq2@comune.fi.it

Rete di Solidarietà del Quartiere 4: 320 3667491, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 9 alle 13 oppure telefono 055 7330135, orario lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, mail: solidarietaq4@comune.fi.it

Numero verde della Croce Rossa Italiana: 800 065510

Numero verde SOS spesa: 800 814830, orari dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, esclusivamente per la consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto a persone con più di 65 anni non autosufficienti ed è organizzato dalle associazioni di volontariato Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia, in collaborazione con Unicoop Firenze e Coop Centro Italia.

Ricordiamo inoltre la pagina web ‘Le botteghe di Firenze’ del Comune di Firenze, dove è possibile visualizzare la mappa con gli esercizi commerciali che consegnano a domicilio la spesa o i pasti già pronti.

Informazioni sulla non autosufficienza e sulla disabilità

Numero dedicato 055 2616277 attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. È rivolto ai residenti nel Comune di Firenze per informazioni sui percorsi della non autosufficienza e disabilità. Chi chiamerà sarà ascoltato, orientato e informato da una équipe di medici, infermieri e assistenti sociali che sono in collegamento anche con i Servizi territoriali: ospedale, segretariato sociale e medici di famiglia.

Sostegno psicologico

Numero dedicato del Comune di Firenze: 055 3282200, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30.

L’Ordine degli psicologi toscani ha predisposto una linea attiva tutti i giorni dalle 9 alle 19, per indicazioni su questioni psicologiche e dedicata anche ai cittadini. Numero telefonico: 331 6826935

Informazioni sul Coronavirus Covid-19

800 556060 numero della Regione Toscana, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus.

055 5454777 numero Usl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) per coloro che, residenti o domiciliati nei comuni dell’area, sono obbligati a comunicare l’isolamento fiduciar