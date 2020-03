Lo sciopero generale indetto per il 25 aprile creerà non pochi danni agli italiani

Uno sciopero scellerato, immotivato e deprecabile che aggiungerà altri danni economici a quelli già prodotti dall’emergenza coronavirus e avrà conseguenze pesanti per i cittadini e per il paese. Lo afferma il Codacons, che boccia senza mezze misure lo sciopero generale indetto dall’Usb per il 25 marzo.

CODACONS CHIEDE A PREFETTI DI TUTTA ITALIA E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI PRECETTARE LAVORATORI

In questo delicato momento qualsiasi sciopero rappresenta una decisione sbagliata e pericolosa, e produce un danno economico ingente al paese che si somma alle gravi perdite subite da imprese e attività varie a causa del coronavirus – spiega il Codacons – A subire le conseguenze degli scioperi sarebbero anche i cittadini, privati di servizi pubblici essenziali.

Per tale motivo, e pur ritenendo giuste le rivendicazioni dei lavoratori, crediamo che qualsiasi sciopero indetto nel corso dell’emergenza sanitaria in atto sia una decisione gravissima ed illecita, e chiediamo ai Prefetti di tutta Italia e alla Presidenza del Consiglio di intervenire, precettando i lavoratori al fine di garantire alla collettività i servizi di pubblica utilità – conclude il Codacons.