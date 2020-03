Intesa San Paolo dona 350mila euro per la realizzazione dell’ospedale da campo a Bergamo

Il Codacons ringrazia Intesa SanPaolo che, dopo aver donato 100 milioni di euro per la sanità pubblica nazionale tramite la Protezione Civile, scendo di nuovo in campo destinando 350mila euro per la realizzazione dell’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini alla Fiera di Bergamo.

CODACONS: ALTRE BANCHE SEGUANO ESEMPIO DI INTESA SANPAOLO DESTINANDO DONAZIONI IN FAVORE DELLA SANITA’

Si tratta di un importante contributo in favore della sanità e di tutti i cittadini che, in questo delicato momento, devono ricevere cure contro il coronavirus mentre gli ospedali sono sempre più vicini al collasso – spiega il Codacons – Ringraziamo Intesa SanPaolo per la generosità dimostrata ed invitiamo tutte le altre banche attive in Italia a seguire il suo esempio, attraverso donazioni in favore della sanità pubblica..

Codacons Comunicati Stampa