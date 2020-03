Firenze, servizio di sostegno telefonico

Emergenza sanitaria coronavirus: servizi di consulenza e sostegno gratuiti, dedicati a cittadini, famiglie con bambini, operatori sanitari

In questo giorni di difficile emergenza sanitaria sono molti i soggetti che si sono attivati per fornire un servizio gratuito telefonico di sostegno psicologico dedicato ai cittadini, alle famiglie con i bambini a casa e ad operatori, per gestire al meglio stress e problematiche di vario genere.

COMUNE DI FIRENZE

Il Comune di Firenze e gli psicologi toscani hanno attivato un servizio di assistenza telefonica ai cittadini che sono in cerca di sostegno in questo difficile periodo di emergenza per il Coronavirus.

Il numero 055 3282200 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30. I cittadini e gli operatori sanitari potranno confrontarsi con gli psicologi iscritti all’Ordine della Toscana e trovare in loro un sostegno psicologico per far fronte a stress, ansia e timori legati al Covid-19, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA

L’Ordine degli psicologi toscani ha predisposto una linea attiva tutti i giorni dalle 9 alle 19 e dedicata esclusivamente all’informazione psicologica per psicologi, operatori sanitari e cittadini. Numero: 331 6826935

OSPEDALE MEYER

L’Ospedale pediatrico Meyer ha attivato un servizio tramite le psicologhe e le psicoterapeute del Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica del Meyer che risponderanno alle famiglie per aiutarle a gestire, a casa, i rapporti e la comunicazione con i figli, in un periodo così stressante. Purché espressamente in accordo con i genitori e introdotti da essi, potranno rivolgersi al servizio anche bambini e ragazzi. Il servizio, dedicato rigorosamente al sostegno psicologico, non fornirà informazioni sanitarie di nessun tipo.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, allo 055 5662547.