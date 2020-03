Fornaro su Coronavirus, bene svolta in Europa, ora proseguire

Grazie alla decisa azione del Governo italiano si è concretizzata una svolta importante nella politica dell’Unione Europea e della BCE per rispondere alle conseguenze economiche della diffusione di Covid 19.

Il superamento del Patto di Stabilità e i 750 miliardi di Euro messi sul tavolo dalla Bce sono segnali importanti che vanno nella direzione giusta, ma non basta.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

È fondamentale ora trovare uno strumento per non far ricadere sui singoli Stati nazionali lo sforzo immane per sostenere l’economia e trovare soluzioni che vedano la BCE operare a tutto tondo come banca centrale e forme per rendere solidale il debito creato a causa del Covid 19. Solo uniti si vince.

Articolo1