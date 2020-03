Di Maio: “Non esiste orario, giorno feriale o festivo. Bisogna solo lavorare”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Non esiste orario, giorno feriale o festivo. Bisogna solo lavorare. È quello che stiamo facendo al Ministero degli Affari Esteri per fronteggiare questa emergenza, per reperire materiale sanitario, per supportare i nostri connazionali in Italia e all’estero. Nessuna medaglia, è semplicemente il nostro lavoro.

Ma da soli non si va da nessuna parte, bisogna sempre lavorare in team, coesi, come una squadra. Così stiamo agendo insieme a tutti i viceministri e sottosegretari qui alla Farnesina. Emanuela del Re, Marina Sereni, Manlio Di Stefano, Ivan Scalfarotto e Ricardo Antonio Merlo. Stiamo affrontando questa tempesta mettendo insieme forze, competenze, idee, contatti e tutto quello che ci permette di dare un contributo concreto come ministero degli Affari Esteri al governo e al Paese.

Grazie a tutti per l’impegno, non sarà vano.