Conte su Coronavirus, contributo autonomi, coinvolgere casse appartenenza

Il Decreto Cura Italia è alla fase esecutiva, c’è bisogno di ampliare le reti e i modelli attuativi, coinvolgendo anche gli organismi di categoria. Ciò sarebbe particolarmente utile e innovativo per le Partite Iva iscritte a un Ordine professionale, per la prima volta associati ai lavoratori dipendenti in un intervento di welfare. Mentre il contributo di 600 euro per gli autonomi non ordinisti verrà a breve erogato dall’Inps, per avvocati, commercialisti, ingegneri e altri liberi professionisti la gestione del contributo andrebbe affidata alle casse di appartenenza, una rete già collaudata e autogestita che ha tutti gli strumenti per selezionare direttamente i beneficiari: con priorità per gli iscritti più giovani e di quelli con minore reddito.

Lo afferma Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali

Si avvierebbe in tal modo un nuovo modello di welfare fondato sul principio del diritto dei lavori, ovvero la trasformazione dello “Statuto dei lavoratori” in “Statuto del Lavoro”.