Spesa Dove e Come, la mappa online per fare spesa a Firenze

Una mappa online sempre aggiornata per conoscere gli esercizi di vicinato aperti od organizzati per la consegna a domicilio della spesa.

Nasce un’iniziativa che va incontro alle necessità delle persone e le facilita nel fare la spesa, segnalando i negozi di vicinato e quelli che consegnano a domicilio, uno strumento utile per evitare code e assembramenti di persone.

Spesa Dove e Come

Si chiama ‘Spesa Dove e Come’ ed è una mappa online sempre aggiornata che aiuta a conoscere gli esercizi aperti o che sono organizzati per la consegna. Un’idea che il Comune di Firenze ha attivato in accordo con Confesercenti Firenze, Confcommercio Firenze, Cna Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, che l’hanno promossa presso i propri associati. Ogni esercente del comparto alimentare interessato, che sia aperto o che consegni a domicilio pasti o alimenti, accedendo al form, potrà registrarsi e comparire nella mappa, così da essere individuato dagli utenti.

Diverse iniziative

In questa pagina sono inoltre segnalate le diverse iniziative messe in campo per portare a casa la spesa e i farmaci agli over 65, agli immunodepressi e alle persone con patologie croniche residenti a Firenze, grazie al servizio gratuito attivato dal Comune e dalla rete associativa.