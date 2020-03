Morra: “Ieri 9.407 persone sono state denunciate”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Nella giornata di ieri le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 200.842 persone.

Verranno probabilmente misure ancor più severe per reprimere comportamenti inammissibili, visto che si continua a dimostrare una così rilevante insensibilità al dramma che tutti noi stiamo vivendo, ma che sta rendendo tragico l’orizzonte quotidiano di tanti lombardi soprattutto.

Se tutti pensassimo a quelle bare che affollano Bergamo, Brescia, e tante altre parti della Lombardia, piuttosto che a come eludere o violare le regole di profilassi pubblica, forse dal 4,5 si scenderebbe allo 0%. Per rispetto di chi non c’è più.