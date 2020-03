Frosinone: completato il terzo ciclo di sanificazione su tutto il territorio comunale

Si sta completando, in queste ore, il terzo passaggio integrale di igienizzazione e sanificazione delle strade urbane e periferiche del capoluogo, decise dal sindaco, Nicola Ottaviani, attraverso l’ausilio di sostanze speciali nel rispetto delle prescrizioni di legge, per attenuare l’incidenza della diffusione del Covid-19. Le operazioni di sanificazione, giunte al terzo ciclo, hanno coinvolto oltre al centro storico, l’intera parte bassa e le zone periferiche secondo il seguente piano: Via Giuseppe Verdi; Via Giacomo Puccini; Piazza Arturo Toscanini; Via Don Minzoni; Via Ilaria Alpi; Via Ottorino Respighi; Via Sacra Famiglia; Piazza Kambo; Via Vincenzo Bellini; Via Giacomo Rossini; Piazza Norberto Bobbio; Via Santa Maria De Mattias; Via Pietro Mascagni; Via Licinio Refice; Viale Grecia; Via Valle Fioretta; Via Claudio Monteverdi; Via Marittima; Via Chiappini; Via Fontana Unica; Corso Francia; Via Normandia; Viale Portogallo; Viale Europa; Piazzale Europa; Viale Spagna; Viale Austria; Via Casale Marini; Via Vado del Tufo; Via Palatucci; Via Piave; Via Fedele Calvosa; Via Aldo Moro; Via Tommaso Landolfi; Via del Casone; Via Simoncelli; Via Isonzo; Via Adige; Via Po; Piazza Salvo D’Acquisto; Piazza Caduti di Nassirya; Viale Tevere; Via Don Puglisi; Piazza Domenico Ferrante; Via Arno; Piazza Fiume; Via Piave; Via Cesare Terranova; Via Marcello Mastroianni; Via Giacomo De Matthias; Via Marco Tullio Cicerone; Via Tiburtina; Via La Botte; Via Mastruccia; Via Maria, Strada Statale per Casamari; Strada Statale per Fiuggi; Via La Francesca; Via dei Ciclopi; Via Termini D’ Alatri; Via Cona; Via Quintiliano; Via Cornelio Silla; Via Ottavia Minore; Via Seneca; Via Plinio Il Vecchio; Via Cecilia Metella; Via Vittoria Valle; Via Tito Livio; Via Tito Pomponio Attico; Via Ponte La Fontana; Via Mola Nuova; Via Lucio Gallo; Via dell’Acquedotto Romano; Via Domitilla; Piazza Giacomo De Matthaeis; Via Lago D’Iseo; Via Lago di Como; Via Lago Maggiore; Via Lago Trasimeno; Via Lago di Garda; Via delle Ninfe; Via delle Fonti; Via della Sorgenti; Via Giovenale; Via Maestri del Lavoro; Via Silio Italico; Via Madonna della Neve; Piazza Madonna della Neve; Via Ignazio Barbagallo; Via Lucrezio; Via Catullo; Via Tibullo; Piazza Romita; Via Munazio Planco; Via Pescinnio Nigro; Via Livio De CArolis; Via Colle Cottorino; Via Cese; Via Talete; Via Cese Corridori; Via Parmenide; Via Pitagora; Via Aristotele; Via Zenone; Via Platone; Via Diogene; Via Socrate; Via Epicuro; Via Guido Rossa; via I Maggio; Via Caio Mario; Via Vincenzo Ferrarelli; Via Dei Penati; Via dei Lari; Via Colle Marte; Via Colle Roffio; Via Colonie Romane; Via delle Battaglie di Canne; Via Moletta; Via della Prima Regio; Via Fragellae; Via Bagni; Via Maniano; Via Colle Cannuccio; Via Colle Vecchini; Via Colle;

Via Sant’Angelo; Via Gabriele Grande; Corso Lazio; Via Tomaso Albinoni; Via Carlo Conti; Via Pergolesi;

Via Pierluigi Da Palestrina; via San Giuliano; Via Antonio Viavaldi; Via Arcangelo Corelli; Via Gaeta;

Via Cavalier D’Arpino; Via Pratillo; Via Pier delle Vigne; Via della Selva; Via Faito; Via Francesca da Rimini;

Via Le Rase; Via Colle del Vescovo; Via Fornaci; Via Colle Timio; Via Circonvallazione Colle Timio;

Via Madonna delle Rose; Via Selvotta; Via Selva Casarina; Via Enrico Fermi; Via degli Anziati; Via Ecetra;

Via Giuseppe Verdi; Via Antonio Valente; Via Labriola; Via Colle La Pila; Via dei Vignali; Via Cosenza;

Via del Poggio; Via Attilio Regolo; Vai America Latina; Via Artemisia Gentileschi; Via dell’Olmo; Via dell’Amazzonia; Via delle Ginestre; Via delle Pampas; Via degli Ulivi; Via delle Acacie; Viale Marconi;

Via Alessandro Ciamarra; Via Lecce; Via Firenze; Via Acciaccarelli; Via Petraia; Via Colle San Pietro;

Via Fosse Ardeatine; Via San Gerardo; Piazza Risorgimento; Via Aonio Paleario; Via Minghetti;

Corso della Repubblica; Largo Turriziani; Via De Gasperi; Via Gino Sellari; Via Mola vecchia; Via Gobetti;

Piazza Caduti di Via Fani; Via Fratelli Rosselli; Via Kennedy; Via Grappelli; Via Brighindi; Via Prefelci; Via Petrarca; Via Ceccano; Via Sindici; Via Castagnola; Via Vetiche; Via Ernesto Biondi; Viale Roma;

Via Cesare Battisti; Viale Napoli; Via Casilina Sud; Via Celestino V; Via delle Naiadi; Via delle Oreadi;

Via delle Driadi; Via De Santis; Via Montecassino; Via Corina; Via Fonte Corina; Via Forcella;

Via Valle Corina; Via del Cipresso; Via Pozzolino; Via Coroni; Via San Liberatore; Via Impradessa;

Via San Rocco; Via Alfonso De Liquori; Via del Rifugio; Via Hoffbauer; Via Mola di Torrice;

Via Casilina Nord; Via Colle Iannini; Via Selva Casilina; Via Lepanto; Via Colle Fiore; Via Valle Casilina;

Via Cerreto; Via dei Sanniti; Via dei Fenici; Via dei Sabelli; Via dei Sabini; Via degli Osci; Via degli Equi; Via degli Ausoni; Via dei Peligni. A queste strade, vanno aggiunti Via Cavoni; Via Sodine; Via dei Salci; Via Colli Vecchi e Nuovi; Via Tumuli; Via Giovanni Agusta; Via Casale Ricci; Via Emanuele Buscaglia; Via La Torre; Via dei Caetani; Via dei Colonna; Via del Prato Fiorito; Via dei Cavalieri Condomini; Via dei Gonfalonieri; Via delle Cinque Vie; Via delle Noci; Via Gorgoni; Via Sambuco; Via Fontana Sambuco; Via Mola D’Atri; Via Casale; Via delle Centurie; Via della Dogana; Via Selva dei Muli; Via Armando Fabi; Via Casaleno; Via dell’Agricoltura; Via dell’Artigianato; Via fedele Calvosa; Via Tommaso Landolfi; Via Ferentino; Via Anagni; Via Arpino; Via Alatri; Via Colle Castagno; Viale Madrid; Viale Parigi; Via Baden Powell; Viale Strasburgo; Via Amsterdam; Via Bruxelles; Via degli Etruschi; Via Berna; Piazzale Vienna; Viale Saragat; Via Jacobucci; Via Antonino da Castrocielo; Via Riccardi; Via Foresta delle Monache; Via Valle Contessa; Via Perseo; Via Colle Maladei; Via Orione; Via Cassiopea; Via Pignatelle; Via Colle Melocce; Via Pegaso; Via Cervona; Via San Magno; Via Aretusa; Via Valle Martire; Via Capo Barile; Via Cisterna; Via Braccio Cisterna; Via Cerceto; Via Centauro; Via Pozzolina.

Le operazioni sono effettuate dai responsabili della De Vizia, tramite l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, con l’impiego di personale dell’amministrazione comunale per la supervisione del progetto. L’amministrazione comunale di Frosinone, inoltre, si rende disponibile ad effettuare ulteriori specifici interventi di sanificazione anche su singole aree private, eventualmente interessate da contagi o quarantene da Covid-19, nel caso in cui sia segnalata al Municipio la necessità di intervenire da parte delle autorità sanitarie o delle autorità statali e regionali, le quali sono, ad oggi, le uniche competenti a poter disporre di informazioni sui nominativi delle persone direttamente coinvolte o interessate dall’emergenza.