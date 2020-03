Bracciano, il Sindaco: “Terzo caso positivo al Coronavirus: chiuso il cimitero

Il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli informa la cittadinanza sul bilancio dei contagiati.

Le parole del Sindaco

“La Asl Rm4 ci ha comunicato un nuovo caso di Coronavirus a Bracciano. Questa nuova persona si aggiunge alle altre due già accertate per un totale di tre soggetti positivi al Covid – 19 nell’intero nostro territorio. I tre contagiati, si trovano in isolamento domiciliare monitorati costantemente dal personale Asl che oltretutto ha già contattato le persone che sono entrate in contatto con loro e che potenzialmente potrebbero aver contratto il virus.

Nei loro confronti è stato da subito applicato il protocollo sanitario per evitare che la situazione sfugga al giusto controllo. La nostra solidarietà e sostegno morale va dunque a chi in questo momento sta combattendo questa terribile malattia. Sappiamo che le condizioni delle persone risultate positive non sono gravi, di fatti non è stato ritenuto ancora necessario il ricovero in ospedale. Informo altresì i cittadini – prosegue Tondinelli – di aver disposto la chiusura del cimitero perché diventato un pericoloso punto di aggregazione.

Invito la cittadinanza a spostarsi solo se strettamente necessario tutto ciò che può aspettare va rimandato per tutelare principalmente la salute di ciascuna persona. Proseguono i controlli serrati di polizia locale e carabinieri e nonostante le raccomandazioni e le denunce penali dobbiamo ancora constatare che si continuano a verificare assembramenti anche se in misura minore rispetto ai giorni scorsi.

La raccomandazione che torno a fare ai concittadini è quella di restare a casa per uscire il prima possibile da questa emergenza. Stiamo cercando in tutti i modi di aggiornare costantemente la cittadinanza per affrontare uniti questo momento. Insieme ce la faremo!”.