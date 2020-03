Il Codacons chiede di sospendere avvisi bonari e rateizzazione cartelle

Anche avvisi bonari e rateizzazioni delle cartelle esattoriali devono essere sospesi per consentire a cittadini e imprese in difficoltà di rimandare i pagamenti dovuti.

Lo afferma il Codacons, commentando le misure introdotte dal decreto “Cura Italia”.

DA DECRETO “CURA ITALIA” REBUS FISCALE

Le norme inserite nel decreto determinano al momento un rebus fiscale, con un ginepraio di disposizioni dove non è facile districarsi – spiega il Codacons – Al momento non risulterebbe alcuna sospensione per gli avvisi bonari e le rate di dilazione dei ruoli: le cartelle rateizzate vanno pagate, e anche gli avvisi bonari. Una situazione che, se confermata, determinerebbe evidenti disparità di trattamento tra contribuenti, e andrebbe corretta al più presto dal Governo per sostenere cittadini e imprese in difficoltà.