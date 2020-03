Di Maio: “Forza, non vi lasciamo soli!”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni difficili, oltre alle tante emergenze, c’è quella delle migliaia di italiani in tutto il mondo che vorrebbero rientrare a casa. Sono soprattutto studenti, famiglie, professionisti all’estero per lavoro o persone che erano in vacanza. Comprendiamo bene la loro preoccupazione e la voglia di tornare in Italia il più presto possibile e vorrei dire loro che io personalmente, tutto il Ministero degli Esteri e l’Unità di Crisi della Farnesina siamo al lavoro senza sosta per fare in modo che possano tornare a casa quanto prima.