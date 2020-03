Coronavirus: l’appello del Codacons a cittadini, governo e media

AI CITTADINI

Non vogliamo spaventare con minacce delle sanzioni giuste previste dalla legge in caso non si rispettino le regole del governo e dei decreti emessi a tutela della nostra salute. Sanzioni che possono andare da una ammenda che però rimane sulla fedina penale e potrebbe impedirvi di partecipare a concorsi e altre cose importanti fino al carcere. Vogliamo solo spiegare a tutti che restare a casa è oggi l’unica forma di opporsi e vincere una battaglia difficilissima contro un nemico invisibile che può annidarsi sul bancone del bar, sul cellulare, sul mancorrente di una scala o sul cancello di accesso a un parco. Chiediamo a tutti di essere seri e rispettosi pensando solo che se non lo fanno e un loro anziano padre o nonno (ma ora anche giovane figlio) si prende il virus non riesce a respirare va all’ospedale della sua città e non trova un letto libero di terapia intensiva viene lasciato morire senza possibilità alcuna di salvarsi. MORIRA’ ANCHE PER COLPA DI CHI HA SOTTOVALUTATO E VIOLATO LE REGOLE. Oltre ai doveri ricordiamo però i diritti: sul sito www.codacons.it sono pubblicati i moduli per chiedere i rimborsi di vacanze, partite ed eventi annullati.

AL GOVERNO

Chiediamo di decidere subito domani nel decreto in via di emanazione: sospensione di tutte le bollette di utenze e cartelle esattoriali e la sospensione dei mutui e degli affitti per chi autodichiara di avere interrotto il lavoro e la percezione della paga giurandolo sotto responsabilità penale. Prevedere una direttiva alle banche per concedere a chi autodichiari di avere sospesa la paga o l’attività della piccola impresa un prestito di almeno 1000 euro al mese per tre mesi senza garanzie per la liquidità necessaria a pagare le spese inevitabili e di sopravvivenza. Bloccare tutte le aste giudiziarie come quelle che il consiglio del notariato continua tranquillamente a mandare avanti come se niente fosse.

AI MEDIA

Chiediamo di rassicurare tutti che con questo sacrificio si potrà vincere il virus e che tutto tornerà come prima e di fornire servizi come film e programmi per ragazzi e didattici tutti gratuiti e in chiaro e nelle trasmissioni che ormai ogni giorno si soffermano solo o quasi su questo dare avvisi di truffe in corso (c’è chi entra nelle case per fare tamponi e rubare) e risposte semplici alle mille domande dei cittadini….posso andare al parco?….posso portare il cane a passeggio?….posso andare a fare la spesa con il coniuge?….posso andare nella casa al mare e poi rientrare?

CODACONS RINGRAZIA GLI ITALIANI E RESTA AL LORO FIANCO

