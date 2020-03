Berlusconi: “Abbiamo chiesto all’Unione Europea una strategia continentale”

Così Silvio Berlusconi sulla sua pagina Facebook:

Sin dall’inizio della diffusione del Coronavirus abbiamo chiesto all’Unione Europea una strategia continentale per mettere in campo misure eccezionali al fine di garantire il diritto più importante dei cittadini italiani ed europei, quello alla salute, attraverso azioni coordinate tra i 27 Paesi membri.

Finalmente le nostre insistenze hanno avuto un esito positivo con la consultazione tra i ventisette capi di Stato e di Governo che hanno dato il via a un coordinamento sugli aspetti sanitari, sulla fornitura di attrezzature mediche e sugli investimenti nella ricerca.

Siamo certi che presto anche la Bce, come sosteniamo da tempo, si muoverà nella direzione di un supporto al nostro Paese e alle nostre imprese. Comunque, noi di Forza Italia siamo in campo senza sosta a Bruxelles per ottenere dall’Unione Europea tutti gli interventi possibili per superare l’attuale emergenza.