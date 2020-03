Bari – Trani (BT). Arrestate tre persone per rapine ai supermercati

I Carabinieri della Compagnia di Trani hanno arrestato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani, un 20enne, una 31enne ed una 27enne, tutti di Bari, ritenuti responsabili di aver commesso 8 delitti, tra furti e rapine, in danno di esercizi commerciali nei Comuni di Molfetta, Ruvo di Puglia, Trani e Barletta.

Solitamente prediligevano supermercati ma almeno due furti sono stati perpetrati in danno di una celebre catena di negozi per l’igiene personale e della casa

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trani, è iniziata nel gennaio 2019, allorquando i Carabinieri della Stazione di Trani intervenivano in un supermercato di Via Falcone ove, poco prima, i tre avevano rubato derrate alimentari per 100,00 euro ma, vistisi scoperti dal proprietario, al fine di assicurarsi la fuga, lo avevano minacciato di morte, aggredendolo e provocandogli lesioni guaribili in 5 giorni.

I militari hanno quindi effettuato uno scrupoloso sopralluogo riuscendo ad ottenere valide testimonianze da chi aveva assistito ai momenti concitati della colluttazione

Dichiarazioni poi risultate fondamentali per l’orientamento delle indagini che sono state alimentate dall’acquisizione di immagini di impianti di videosorveglianza pubblici e privati che hanno consentito di individuare anche l’autovettura con cui i malviventi si erano dati alla fuga.

Tutto ciò è stato poi approfondito attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, presso altri Reparti dell’Arma, di denunce per furti e rapine operate in danno di esercizi commerciali con lo stesso “modus operandi”.

Già con precedenti penali, arrestati

Grazie a queste attività investigative i militari della Stazione di Trani sono riusciti ad acquisire importanti elementi probatori che hanno attribuito agli indagati le loro responsabilità su altri 7 furti commessi da luglio 2018 a tutto il 2019, riuscendo ad asportare merce per un corrispettivo in denaro di circa 2.000 euro.

Gli arrestati, tutti con numerosi precedenti penali per reati prevalentemente contro il patrimonio, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, a disposizione della competente A.G..

Carabinieri Comunicati Stampa