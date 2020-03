Di Maio: “Il governo ha stanziato 7,5 miliardi per famiglie e imprese”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Oggi il governo ha stanziato 7,5 miliardi per famiglie e imprese. È un passo molto importante che ci permette di dare ossigeno all’economia italiana.

Adesso concentrati per affrontare la grande sfida del rilancio del Made in Italy nel mondo. Lavoreremo a una grande campagna di comunicazione internazionale, Paese per Paese.

L’Italia è forte e noi siamo molto determinati.