Di Maio: “Ho avuto il piacere di incontrare il Generale Ispettore Domenico Abbenante”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare il Generale Ispettore Domenico Abbenante, Capo del Corpo Sanitario Aeronautico. Insieme a tutto il suo staff e al vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri, il generale Abbenante nei giorni scorsi è andato in Cina per soccorrere e riportare in Italia i nostri concittadini che avevano chiesto di ritornare. Tra questi, ricorderete, c’era anche il giovane Niccolò che proprio nei giorni scorsi, dopo un periodo di quarantena, ha potuto riabbracciare la propria famiglia.