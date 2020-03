De Lorenzo, Coronavirus: “Far fronte alle difficoltà”

Così l’onorevole Rina Valeria De Lorenzo sulla sua pagina Facebook:

Per affrontare un situazione critica senza precedenti che coinvolge 10 milioni di studenti e un milione e mezzo di docenti di scuole e università non senza ricadute sulle famiglie costrette a riorganizzare la gestione quotidiana per far fronte alla cura dei figli. Ma di fronte ai nuovi dati sulla progressione del contagio con oltre 3000 casi accertati occorrono misure draconiane, pur nella consapevolezza dell’alto impatto sociale, per frenare la diffusione del virus.