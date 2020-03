Morra (M5S): “Ora in tanti ci invitano a riprendere una vita normale, a far prudenza…”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Ora in tanti ci invitano a riprendere una vita normale, a far prudenza senza però sconvolgere le nostre abitudini, le nostre vite.

Poi apri la TV ed hai un messaggio opposto: collegamento davanti l’ospedale di Codogno, poi il rappresentante delle agenzie turistiche che si lamenta col Governo per il crollo dei flussi di turisti e dunque dei redditi della categoria, poi il servizio sulla situazione in Cina, poi l’ennesima lite in diretta fra epidemiologi, poi altro collegamento con la famiglia che in una zona rossa in Veneto si trova in quarantena; unica alternativa programmi di intrattenimento di cucina e reality, la cui programmazione probabilmente non cesserà mai, neanche in presenza di caduta di meteoriti o disastri biblici.