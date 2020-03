Fornaro sul Coronavirus, Ue metta in campo un piano Marshall per economia

L’economia italiana va sostenuta e in particolare va sostenuto il sistema delle piccole e medie imprese che sta soffrendo molto a causa degli effetti della crisi sanitaria in corso. L’obiettivo in questo momento è quello di far ripartire al più presto l’economia del nostro Paese.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro

La scelta del governo di chiedere all’Europa lo sforamento del deficit è una scelta giusta e obbligata ma è necessario però che l’Unione Europea non si limiti a questo ma metta in campo da subito un piano Marshall per salvare e rilanciare l’economia italiana ed europea.