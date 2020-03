Codacons: Arcelor Mittal e Governo calpestano la deontologia professionale, la giustizia e i diritti dei cittadini.

In merito alla vertenza sull’ex Ilva, il Codacons ha inviato oggi una formale protesta al Tribunale di Milano (all’attenzione del dott. Claudio Marangoni) e all’Ordine degli avvocati di Milano, denunciando come ArcelorMittal e Governo abbiano calpestato la deontologia professionale, la giustizia e i diritti dei cittadini.

CODACONS INVIA PROTESTA AL TRIBUNALE DI MILANO E ALL’ORDINI DEGLI AVVOCATI

Nella lettera dell’associazione si fa riferimento ad una telefonata “di cortesia” da parte di uno dei legali dell’azienda, con cui oggi si è informato il Codacons, intervenuto nel procedimento intentato dinanzi al Tribunale di Milano, circa il raggiungimento di un accordo tra Governo e ArcelorMittal.

Tuttavia le parti processuali, anche intervenienti adesivi, hanno diritto di conoscere tutto prima dell’udienza ed esprimere anche un’opinione sulla stessa – scrive il Codacons nella lettera – Per tale motivo l’associazione ha chiesto al giudice Marangoni di consentire ai legali Codacons di esaminare tutto ciò che verrà depositato in merito all’accordo tra le parti, perché i diritti dei cittadini e le regole deontologiche devono essere rispettate da tutti, e ha avvisato che si opporrà a qualsiasi provvedimento da adottare fuori udienza in assenza di tutte le parti costituite.